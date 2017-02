A Missoni lança uma coleção cápsula de 'activewear' em parceria com o site MyTheresa.com.

A plataforma de vendas online MyTheresa.com acaba de lançar uma coleção cápsula em parceria com a Missoni. Pela primeira vez, a marca italiana estreia-se com uma linha mais desportiva.O rosto da campanha é Jennifer Missoni, sobrinha de Angela Missoni e formadora de yoga em Los Angeles. Para além das imagens da campanha, foi também realizado um vídeo onde Jennifer demonstra alguns dos principais movimentos do Yoga na maravilhosa villa de Angela Missoni em Milão.