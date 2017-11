Inspirada no livro A Vinha do Anjo, de Sveva Casati Modignani, a nova coleção de outono/inverno da marca portuguesa Misci chega pintada de tons sóbrios, que se combinam de forma intemporal.





Inspiradas na feminilidade da moda da década de 50, as saias de cintura marcada descem abaixo dos joelhos e combinam-se com blusas e casacos discretos. Elementos criados à mão como o croché, o macramé e os bordados recuperam antigas tradições portuguesas que adornam as peças mais clássicas da coleção, com cortes depurados e em tons neutros.