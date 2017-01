pub

Estas são as primeiras imagens da coleção desenhada por Miranda Kerr para a Mother Denim. Agora para além da sua linha de cosméticos Kora Organics, e das coleções para a Swarovski, bem de carteiras para Samantha Tavasa, agor a é a vez dos jeans.

Esta colaboração foi primeiramente anunciada pela página de Instagram da Mother Denim, e já se encontra disponível no site da marca. Trata-se de uma colaboração cápsula de 12 peças, com o nome Miranda x Mother e cujos lucros serão revertidos para a fundação de um hospital dedicado a mulheres na Austrália - The Royal Hospital for Women Foundation. Todos os anos esta fundação trata de mais de 10 mil mulheres e 600 bebés prematuros.