A plataforma de luxo artesanal nacional Mini Superbrands vai, no próximo dia 9 de dezembro, apresentar uma seleção de peças de várias marcas portuguesas em Lisboa. Além da roupa, acessórios e joalharia que estarão disponíveis para comprar no local, Maria Barros, decoradora de interiores, vai estar presente para dar conselhos de moda e partilhar a sua visão com os presentes. Mudanças de look feitas por uma make-up artist também fazem parte do programa.

Entre as marcas que estarão presentes no evento encontram-se a Moleke, com os seus mocassins de pele, as criações do Atelier de Isilda Parente, com bordados de Viana do Castelo, a joalharia contemporânea de Joana Mota Capitão e a marca de roupa de bebé Pureté... du bébé.

O evento decorrerá entre as 10 e as 19 horas na Pousada de Lisboa, no Terreiro do Paço.