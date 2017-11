Subhuman Inhuman Superhuman é o nome da nova exposição com curadoria do designer americano Rick Owens, um dos mais irreverentes da sua geração. Composta por criações do arquivo da sua marca homónima, que são apresentadas como mobília, filmes, imagens ou esculturas, a exposição estará aberta ao público no Museu Triennale di Milano já no próximo mês de dezembro.

Embora não tenham ainda sido dados mais pormenores sobre o projeto, espera-se que alguns dos momentos mais icónicos da carreira de Owens estejam também representados, como é o caso das mochilas humanas do seu desfile para a primavera/verão para 2016 ou dos bailarinos no desfile de 2014 para a mesma estação.

Rick Owens é conhecido por criar peças estruturadas em tons escuros e por manipular os tecidos até dar origem a silhuetas pouco usuais. A exposição Subhuman Inhuman Superhuman será inaugura a 15 de dezembro deste ano no Triennale di Milano e estará aberta ao público até 25 de março de 2018.