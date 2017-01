pub

Giambattista Valli apresentou uma coleção perfeita para princesas modernas, com muitos vestidos de baile: para as mais irreverentes, vestidos de minissaia com uma ampla cauda atrás, para as mais tradicionais o clássico vestido de cintura justa e saia rodada a roçar o chão (alguns com camadas infinitas de tule franzido, quase a criar um efeito de algodão doce). A paleta cromática em tons pastel contou com estampados florais, bordados e plumas.