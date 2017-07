É a marca dos clássicos e do estilo americano pensado para as mulheres de hoje, por isso não admira que as suas it bags sejam das mais procuradas no mundo.

A Michael Kors acaba de apresentar uma edição limitada da conhecida carteira Selma, agora em cinco modelos diferentes.

Para celebrar o melhor de quatro das capitais de moda do mundo (Londres, Tóquio, Paris e Nova Iorque), a marca lançou quatro modelos que representam cada uma destas cidades e ainda um quinto modelo com elementos que homenageiam o melhor das quatro cidades.

"Viajar para mim é uma das melhores inspirações enquanto designer. Acredito que muda a maneira como vemos as coisas e a ganhar uma nova perspetiva. Por isso, tudo o que desenho acaba por ser um mix dos sítios que já visitei e das pessoas que conheci", resume Michael Kors sobre a nova coleção.

Além da inspiração dos quatro destinos, cada um dos modelos desta edição limitada inclui aplicações de metal e glitter para uma dose extra de personalidade.