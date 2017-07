Fundada em 1996, a Jimmy Choo agarrou a indústria ao criar os sapatos que todas as mulheres queriam calçar. Depois, a marca ganhou notoriedade por se tornar uma das preferidas da princesa Diana, de atrizes, artistas e até de Carrie, em O Sexo e a Cidade.

Em abril deste ano, e depois do lançamento da coleção de acessórios e sapatos para noivas, Jimmy Choo anunciou que iria vender a marca a que deu nome. Agora Michael Kors anuncia que vai comprar a marca de sapatos e acessórios, um negócio que, segundo analistas citados pelo jornal inglês The Guardian, vai aumentar o prestígio da Michael Kors.

Neste momento, a Michael Kors conta com duas lojas em Portugal, no Centro Comercial Colombo e na Avenida da Liberdade. De acordo com o The Guardian, durante muitos anos a Michael Kors foi uma das marcas a registar maiores lucros no mundo inteiro, mas, recentemente, as vendas têm caído, o que pode justificar a mudança de estratégia.