O grande Livro de Viagens da Louis Vuitton (em que as ilustrações contam as histórias das várias cidades por todo o mundo) ganhou três novos destinos. Esad Ribic desenhou as ilhas havaianas num estilo vigoroso e realístico, Nicolas De Crécy ficou com o México, representando-o como um país barroco, febril, cheio de vida, e, por fim, a eBoy retratou Tóquio através dos pixels.

A coleção Travel Book da Louis Vuitton é um convite às viagens virtuais (mas reais) que são enriquecidas pela estimulação intelectual, aliando a moda à arte.