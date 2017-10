Será entre 2 de novembro e 28 de dezembro que o Harrods se vai encher de magia pelas mãos de Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Londres vai, assim, receber um mercado de Natal verdadeiramente italiano, com muitas luzinhas e laços dourados.

Os desenhos do espaço, que entretanto foram divulgados, mostram semelhanças também com aquilo que era o clássico teatro siciliano de marionetas. O mercado será montado no quarto piso do Harrods, onde estará presente uma coleção da Dolce & Gabbana desenhada em especial para a ocasião. Vestidos de noite bordados a lantejoulas, peças de roupa para crianças, perfumes, joias, sapatos, carteiras e inúmeros acessórios da marca estarão disponíveis a preços mais acessíveis. Quem comprar a nova carteira Sicily poderá ainda personalizá-la no momento.