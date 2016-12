pub

Um estilo casual que recupera o design clássico dos ténis desportivos, a nova coleção Skechers Originals conta com a cantora de renome internacional Meghan Trainor como protagonista da campanha internacional.

Joviais e com uma cunha interior que fornece uns centímetros extra a quem os enverga, os novos Skechers Originals foram pensados para recuperar o visual tradicional do calçado desportivo, mas adaptando-o a novos looks modernos e citadinos.

O modelo apresenta uma palmilha Air Colled com Memory Foam que fornece grande conforto, através da espuma viscoelástica integrada que se molda ao pé a cada passada. Assim, o andar é absorvido com suavidade por esta sola transpirável que mantém o pé fresco e absorve a humidade.

A sola de borracha, por sua vez, é flexível e proporciona boa tração para os meses de outono/inverno, onde o piso se torna mais escorregadio.