A nova linha Tous Medallions recupera e valoriza as medalhas, um elemento antigo na história da joalharia. Com este lançamento, a Tous pretende reavivar a tradição de contar histórias através de joias, ao combinar novas peças da estação com outras antigas, produzindo assim peças absolutamente pessoais, que se tornam uma ode ao estilo mix and match. Com este intuito, não podiam faltar medalhas criadas especialmente para aquelas datas mais especiais, como o Dia dos Namorados ou o Dia da Mãe.

TOUS Medallions é composta por medalhas, correntes e acessórios, criados para serem combinados de múltiplas formas. A Tous também criou os Tinys, pingentes de pedras preciosas coloridas, que podem ser usados sozinhos ou combinados com outras peças.