Uma edição de aniversário é sempre especial. No mês e ano em que a Máxima celebra o 28º aniversário, muitas são as surpresas do mês que se segue. Depois de deixarmos o verão para trás, embarcamos na nova aventura que é o outono com uma dose dupla de motivação. A Máxima de Outubro fala-vos do efeito WOW desta estação, ao trazer as tendências que melhor redefinem a silhueta feminina e também desvendar os acessórios mais desejados da temporada. Falamos também das mulheres que estão por detrás de Hillary Clinton, a mulher que pode chegar à Casa Branca; entrevistamos quatro artistas urbanas (e portuguesas!) que, para esta edição em especial, ilustraram as suas fotografias; falamos dos perigos do lifting, se experimentado cedo de mais, no que confere à beleza, e muito, muito mais.