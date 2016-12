pub

A edição do mês de Dezembro só pode ser celebrada de forma muito especial, não fosse este o mês da época natalícia. A pensar nisso mesmo, quisémos proporcionar-lhe um Natal mágico, através de uma edição mágica! Na Máxima de Dezembro falamos do primeiro Natal das recém-mamãs Mariana Alvim (locutora de rádio), Gabriela Pinheiro (stylist) e Ana Marta Ferreira (atriz) com os seus filhos e de como é único partilhar esta quadra pela primeira vez depois de serem mães.



Convidámos várias personalidades, como João Tordo, Rita Redshoes, Camané ou Nelson Évora, a escrever um postal de Natal imaginário a um dos seus amigos - e o resultado é incrível! Para além disso, nesta edição, e no tema moda, pode encontrar um roteiro para os looks das festas natalícias, onde as rendas, os bordados, os veludos e as transparências são privilegiados. O bonus é o suplemento Especial Natal, que está repleto de sugestões para todos os gostos, idades e carteiras.



Na beleza, destacamos um calendário dedicado à quadra com os essenciais do momento; e no comportamento falamos de dois assuntos na ordem do dia: os bebés nascem brilhantes, segundo a ciência, e a explicação que ajuda a perceber melhor o cérebro destas crianças prende-se com os estímulos desde o primeiro dia; e a biotecnologia antiamor, a ciência que promete curar os desgostos de amor. Não é fantástico?



Não quisemos deixar de fora as tradicionais (e incontornáveis) receitas de Natal, e por isso a surpresa deste ano são as receitas glúten free que preparámos para si.



Não fosse a Máxima uma revista com cunho feminino, dedicamos também um artigo às oito mulheres fantásticas de 2016. A não perder!



E por falar em não perder, não se esqueça de escolher um (ou os dois, caso fique indecisa) dos conjuntos carteira & porta-moedas que é o brinde do mês, por apenas €1,50.