A Max Mara fez as malas com a sua coleção pre-fall 2017 e montou em Xangai um evento onde moda e arte se encontraram num só desfile. Ficámos também a conhecer uma coleção cápsula see now, buy now em colaboração com o artista Liu Wei e as instalações que este criou especialmente para o cenário do evento.

Ian Griffiths (diretor criativo da Max Mara) e Liu Wei (artista convidado) com as modelos que usam as peças da coleção cápsula

Enquanto as temperaturas caem em Milão, nos ateliês Max Mara já só se pensa no que se vai usar no próximo outono. A coleção pre-fall 2017, que chegará às lojas no final do próximo verão, rumou até Xa ngai para um desfile recheado de surpresas que, ainda antes de acontecer, a 15 de dezembro, já tinha uma história para contar.





A Max Mara decidiu apresentar ao mundo a coleção Monopolis n a maior cidade da China. O Shanghai Exhibition Center foi o local escolhido para receber um desfile com tom de celebração para uma restrita audiência de 1200 convidados, no dia 15 de dezembro. Mais do que um tradicional desfile de moda, este evento assumiu contornos artísticos, com a aposta no artista contemporâneo Liu Wei para criar uma instalação especialmente para a ocasião, a servir de cenário. Segundo o diretor criativo da marca, Ian Griffiths, "a moda faz parte da cultura contemporânea, por isso naturalmente um criador de moda tem de estar atento a tudo o que está a acontecer. Arte, música, teatro, arquitetura – até a política nos dá indicações para onde o zeitgeist está a ir". Tanto a marca como o artista partilham a cidade como fonte de inspiração e Griffiths diz que imaginaram "a derradeira cidade, Metropolis, criada por Liu Wei como cenário do desfile. O mood é quase Film Noir, esse género fascinante que descreve o glamour negro da vida urbana".