Xadrez Burberry

Christopher Bailey recuperou o tradicional xadrez Burberry de Daniella Westbrook, usado em look total e combinado com meias de golfe. Goste-se ou não, depois de usado por Rihanna, a tendência vai certamente dar que falar.

Barroco Versace

O desfile da marca italiana Versace para o verão também revisitou a história da casa. A coleção foi uma homenagem ao fundador Gianni Versace, relançando desenhos de arquivo e alguns dos prints mais marcantes da casa.

J-Lo Bling Bling

No topo das tendências de acessórios para o verão de 2018 estão os brincos com cristais, sozinhos ou com colares a condizer. Não tenha medo de exagerar, esse é o objetivo.

Sandálias de tiras com strass

Diretamente ligada à tendência anterior, estas sandálias sexy voltaram e não foi nos pés de Paris Hilton – vimo-las tanto em Saint Laurent como em Gucci.

Pulseiras de tornozelo

As pulseiras de tornozelo são outro acessório que há muito tem sido considerado ‘trashy’, no entanto, são a resposta deste ano à gargantilha. Prepare-se para ver uma invasão destas pulseiras quando chegar o calor do próximo verão.