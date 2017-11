O ator inglês Matt Smith, conhecido pelo seu papel de príncipe Philip na série The Crown, é o novo rosto da campanha de Natal da Burberry. Cara Delevingne também surge no novo vídeo da marca britânica.

Os dois atores foram fotografados por Alasdair McLellan e protagonizam também um vídeo, no qual cantam e conversam ao som da música Always On My Mind, dos Pet Shop Boys. A campanha, que chega dias depois do anúncio da saída de Christopher Bailey, mostra a nova coleção da Burberry, já à venda nas lojas da marca.