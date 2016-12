pub

Famosa pelo ambiente descontraído e luxuoso, a rua Paseo de Gracia em Barcelona recebe um novo espaço dedicado à Massimo Dutti, com direito a um terraço com jardim botânico. Um espaço com um passado histórico e cultural de valor incalculável, o número 96 conta com 2000m² e recebe as coleções de mulher, homem, criança e ainda duas zonas exclusivas, uma dedicada ao Personal Tailoring e outra às coleção em edição limitada da marca.O terraço, desenhado pelos arquitectos de paisagem Harry e David Rich, ostenta um jardim botânicos com espécies variadas e flores que estão em perfeita harmonia com o espaço.