A Monarte é uma marca portuguesa empenhada em desenhar moda com personalidade. Desde dezembro que aplicou esta filosofia numa parceria com vários artistas nacionais e criou uma linha de camisolas em malha com ilustrações de Inha Branco (Golden Afternoon), do duo The Red Wolf (Make me Smile!), Kruella D’Enfer (Dear Deer) e Michelle de Reis (Elegant Flamingo). São peças de edição limitada que refletem as experiências e valores de cada artista, bordadas de forma a incorporar o desenho na malha e a criar um resultado original.