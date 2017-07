Frida Kahlo, Audrey Hepburn e Mary Quant são algumas das mulheres por detrás da nova coleção do designer Manuel Lamosa, da Aly John. Conhecida pelas suas peças em ganga, de design simples e feminino, a marca portuguesa apresenta uma nova linha de edição limitada, que inclui calças, casacos e calções, todos inspirados na força e no poder feminino.

Entre os must-haves da coleção está um casaco de ganga oversized, inspirado nos anos 80, com uma frase bordada e um desenho nas costas pintado à mão.

A marca portuguesa, com sede em Guimarães, tem como objetivo criar jeans capazes de atravessar gerações e tendências. Todas as peças da Aly John têm uma frase bordada no forro e, no caso das calças de ganga, podem ser personalizadas, tal como o comprimento da perna.

As coleções da Aly John estão disponíveis online ou na loja Un Croquis de Mode (Travessa do Carmo, 1, Lisboa).