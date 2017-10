Para lançar a coleção outono/inverno o designer apresentou uma curta-metragem dirigida por Jesse Jenkins e com banda sonora dos rappers Princess Nokia. O filme é protagonizado por várias modelos, como Slick Woods, Kiki Willems, Cara Taylor, Alek Wek, Natalie Westling e Casil McArthur, que vestem as propostas do designer para a próxima estação fria.

A coleção, apresentada na semana da moda de Nova Iorque, em fevereiro, inspira-se no documentário Hip-Hop Evolution e foi uma das mais vibrantes da fashion week.

As peças são o resultado da influência da arte, da música e do estilo de rua, traduzido para os dias de hoje com o twist muito próprio de Jacobs. Casacos em pelo, volumes exagerados, chapéus irreverentes e muito bling dominaram as propostas.



