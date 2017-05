pub

O nome da corrida, Breaking2, traduz a verdadeira intenção de vários atletas de alta competição em maratona: correr 42,195 km em menos de duas horas. Apesar do evento ser fechado ao público, a Nike vai transmitir tudo em live stream, para que qualquer um possa assistir a esta experiência. No dia 6 de maio, pelas 5:45 (horas locais), a página oficial do evento no Twitter (nikebreaking2.twitter.com) vai transmitir toda a corrida.





Sal Masekela vai conduzir a cobertura da Breaking2, enquanto Paula Radcliffe, Craig Masback e Kevin Hart farão comentários. Outros convidados especiais irão aparecer ao longo do evento. No Instagram (@nike), a marca irá partilhar momentos em direto e de behind-the-scenes.