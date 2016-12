pub

Para esta nova coleção é importante compreender as tendências da estação nas quais as peças foram inspiradas. Assim, seguem-se alguns conselhos úteis:



Frocking Pink: Desde os tons nude até ao magenta brilhante, a coleção é uma recriação do cor de rosa. Looks muito femininos com esta cor como protagonista.





Statement Sleeves: As mangas redifinem-se em peças com volume e linhas exageradas. Camisas, camisolas e vestidos com silhuetas inspiradas em formas vitorianas adaptados a uma nova era.

Techno Safari: Depois de uma onda minimalista, a energia é o mote desta nova estação. Amarelos intensos e tons vivos determinam looks acompanhados de cintos inspirados em espartilhas e volumes arrojados.



Prateado: Este tom é protagonista desta tendência cheia de tecidos brilhantes e luminosos.