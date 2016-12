Atriz, cantora e it-girl, Alma Jodorowsky não só é dotada de uma boa voz como de um gosto apurado no que respeita à moda. "A música e a interpretação são as minhas duas paixões e são estas que me trouxeram até Tóquio para encontrar a inspiração. Tento tirar o maior proveito destes momentos e descobrir o tipo de vida que levam as pessoas que aqui vivem. Isso é o que mais me inspira" confessa Jodorowsky à Mango. A marca elegeu a cantora para ser o rosto da terceira campanha de inverno, da saga Mango Journeys.Depois de Camille Rowe encarnar a modernidade, Julia Restoin Roitfeld a feminilidade, chega a vez de Alma Jodorowsky representar a positividade. Três qualidades da marca que reflectem o espírito deste outono/inverno.Veja o vídeo e as imagens da campanha.