Depois de no ano passado ter lançado a Take Action, uma iniciativa que reforça os critérios sustentáveis e processos de menor impacto ambiental nas coleções, a Mango volta a reforçar o vínculo à sustentabilidade. O lançamento da Mango Committed, uma coleção para mulher e homem composta por peças fabricadas com materiais sustentáveis, reflete o compromisso, como o próprio nome da coleção indica, da Mango em continuar a trabalhar de forma amiga do ambiente e seguindo critérios de desenvolvimento sustentável.





Uma coleção cápsula, a Mango Committed inclui peças minimalistas (25 peças de mulher e 20 peças de homem) nas quais sobressaem formas inovadoras e geométricas. Os tecidos da coleção são amigos do ambiente (o algodão orgânico e reciclado, o poliéster reciclado e o Tencel®) e são tingidos com corantes de baixo impacto ambiental, numa paleta de tons neutros. Todas as peças da coleção contam com certificados internacionais que garantem a sua procedência sustentável e estão produzidas em fábricas de periferia em Portugal, Turquia e Marrocos.





A campanha, protagonizada pelos modelos Raquel Zimmermann e Mathias Lauridsen, foi fotografada por Josh Olins e contou com a colaboração de Aleksandra Woriniecka no estilismo. O local escolhido foi a icónica Maison Gaudet, uma obra-prima da arquitetura orgânica de Antti Lovag, situada em Tourrettes-sur-Loup, Sul de França.





A Committed será a protagonista da campanha do mês de Março e estará disponível em www.mango.com e lojas selecionadas de todo mundo a partir desse mês. Em Portugal, esta coleção estará em mais de 40 lojas a partir de 6 de Março.