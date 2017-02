pub

No ano em que celebra 25 anos em Portugal, a Mango inaugura a sua maior loja no país até à presente data. Situada numa das áreas mais icónicas da cidade, o Chiado, a megastore conta com uma superfície comercial de mais de 1.700 m2 distribuídos por quatro andares com três entradas diferentes: a partir da Rua do Carmo, do Centro Comercial Armazéns do Chiado e da Rua do Crucifixo.

Na loja, as coleções Woman, Man, Kids e Baby estendem-se pelos vários pisos, neste que é o 57.º ponto de venda da Mango no país, desde a sua chegada em 1992. O espaço segue o novo conceito de decoração que a Mango iniciou no passado mês de Setembro e que unifica as diferentes linhas e distribui os espaços de forma mais ordenada e harmoniosa.