A campanha da Mango para a época festiva que se segue não poderia reflectir melhor o mood do «mês oficial» das festas! "The dusk club" é a nova proposta festiva de outono/inverno da marca, em especial para o mês de dezembro, e reflecte uma festa com carácter nocturno. A campanha foi fotografada nesta ambiente, no maravilhoso castelo Château de Baronville, em Béville-le-Comte.



Assim, a coleção de dezembro reflete o espírito de festividade infinita tendo este velho ‘château’ francês como cenário. A renda e as transparências convertem-se em recursos essenciais. O estilo masculino e o feminino jogam entre si e dão sofisticação aos looks, perfeitos para uma noite de festa sem horários.

Na campanha, podemos ver que o volume máxi dos blazers e as calças largas se conjugam com os mini-vestidos, sem nunca deixar de lado a feminilidade e sensualidade do corpo feminino. A cor da coleção é, sem dúvida, o preto e os tecidos priviligiam o lurex, o pêlo e as lantejoulas - os básicos desta época de celebração.