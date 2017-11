A nova coleção Mango Premium inspira-se nos finais dos anos 80 e início dos anos 90 para trazer de volta a lã fria, o cetim e a camurça em cores de inspiração retro como o vermelho-coral e o verde-esmeralda. O veludo, que já tinha chegado em força com a coleção para as festas, continua a marcar presença ao lado de materiais como a napa e as lãs, agora em tons mais neutros.

Indispensáveis são as calças cigarette e os blazers com ombros largos, os básicos da nova versão do power suit. Veja toda a coleção na galeria em cima.