Como parte da expansão que a marca planeou para 2017, a Mango abriu hoje uma nova flagship store em Lisboa, na Praça dos Restauradores.

O novo espaço conta com 1.000 m² e está dividido em três pisos que contêm as linhas Woman, Man e Kids. A loja está integrada no edifício Éden, o antigo e emblemático teatro projetado pelos arquitetos Cassiano Branco e Carlos Florêncio Dias que abriu as portas em 1931.

A loja está também equipada com as últimas tecnologias que a Mango tem vindo a instalar nos seus pontos de venda, como os provadores digitais, tanto na secção de mulher como na de homem, wi-fi e uma zona específica para click & collect. Para celebrar a abertura da 55.ª loja da Mango em Portugal, influencers internacionais como Julia Restoin-Roitfeld, Jeanne Dammas, Yasmin Sewell e Lucy Williams voaram hoje até Lisboa para visitar o novo espaço. A marca conta já com 205 megastores em todo o mundo.

Saiba mais em breve em maxima.pt e na edição de janeiro.