Especiais Making of | Novas Coordenadas O mapa deste outono desenha-se em múltiplas direções, mas sempre com passos determinados. Interpretamos as principais tendências e atualizamos silhuetas no novo editorial de moda fotografado por Rui Aguiar para as páginas da edição de outubro da Máxima, que acaba de chegar às bancas. Veja o making of, aqui.