Em parceria com a AORP (Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal), o El Corte Inglés de Lisboa acaba de inaugurar um espaço dedicado à joalharia portuguesa com uma seleção de dez marcas nacionais. Portuguese Jewellery – Shaped With Love é o nome do novo ponto de venda, que surge com a missão de promover a joalharia portuguesa a nível internacional.

Segundo Fátima Santos, a secretária-geral da AORP, "a joalharia portuguesa está na moda. Desde sempre reconhecida pela exímia qualidade, acrescenta agora uma nova vertente criativa e de design de autor que a projeta para o futuro. Esta parceria com o El Corte Inglés é um marco importante nesta mudança, não só porque mostra como os pontos de venda estão atentos a esta tendência como a materializa no mercado, criando a ponte com o consumidor".

Se costuma fazer compras online, a AORP juntou-se também à plataforma Minty Square, que agora oferece uma área exclusiva dedicada aos novos criadores nacionais de joalharia. João Figueiredo, cofundador e CEO da Minty Square, explica que "a nossa missão é sensibilizar e educar o consumidor a valorizar peças nacionais de assinatura tanto em Portugal como pelo mundo. Através deste canal digital, estamos não só a criar novas oportunidades a estes talentos da joalharia nacional como também a potenciá-los além-fronteiras".

