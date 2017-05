pub

Para celebrar a participação da Magnum no Festival de Cinema de Cannes e o lançamento de dois novos sabores – Coco e Framboesa –, a Magnum liberta o seu lado mais selvagem e assinala uma parceria inédita com a Moschino. Jeremy Scott, a mente criativa da Moschino, e a supermodelo Cara Delevingne serão elementos-chave desta campanha.





O tema da campanha atual, Liberta o teu Lado Selvagem, vai ao encontro da irreverente assinatura Jeremy Scott, cujo estilo pop inspirou a visão da nova campanha. Encontrada a alma desta campanha, faltava dar-lhe um rosto. A musa eleita foi Cara Delevingne, que personifica a atitude e o espírito ‘Liberta o teu lado selvagem para o dobro do prazer’. Famosa pela sua excentricidade e ousadia, a divertida supermodelo tem-se destacado pela autenticidade sem filtros nas passerelles e no grande ecrã.





"A parceria com a Magnum foi mais do que divertida. Trabalhar com a Cara foi incrível, e não ter medo de arriscar na moda é algo que tento concretizar todos os dias. A moda é aquele tipo de expressão que nos dá prazer e permite revelar a nossa personalidade e atitude. Fico feliz quando posso dar este escape às pessoas. Estou mesmo entusiasmado por poderem ver aquilo que vamos partilhar em Cannes", revela Jeremy Scott, em comunicado à imprensa.