A linha DoDo Charms da Machado Joalheiro mistura elementos do imaginário dos mais novos e traz para primeiro plano pequenos amuletos, chapinhas, pulseiras e colares coloridos numa linguagem que não tem idade: a das emoções.





Para adornar as peças, poderá escolher entre golfinhos, cavalos-marinhos, pinguins, coroas, estrelas, caranguejos, etc. Além dos clássicos em dourado e prateado, as pulseiras e os pendentes contam com formas e cores divertidas e alternativas.





A coleção está disponível em exclusivo nas lojas Machado Joalheiro.





Joana Pinheiro Rodrigues