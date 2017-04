No próximo inverno, os sapatos femininos de Luís Onofre relembram a monumentalidade das catedrais, e os masculinos inspiram-se na ousadia do rock.

Os saltos altos foram trabalhados com a consistência de uma coluna em pedra, e são eles os grandes protagonistas desta colecção. Em metal ou pedras Swarovski Black Diamond, engrossam e são o suporte de modelos que podem assumir formatos mais bicudos ou arredondados.

As botas de montar regressam, com solas e canos que incorporam pedras e metais, complementados com canelados nas laterais. Correntes, tachas e outros acessórios metálicos surgem replicados dos anos 70. O efeito modelador da Lycra ajuda a trazer feminilidade em botins e botas acima do joelho.

A robustez da coleção exige na sua base a força do antic preto e do dark denim que se suavizam no contraste com tons mais claros como o rosa velho, nude escuro, petróleo claro, o castanho e o mel.

Os materiais passam muito pela pele de camurça e o croco, mas é a novidade de pele genuína com acabamento flock, semelhante a veludo, que está em destaque.