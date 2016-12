pub

Com inspiração no estilo de Debbie Harry dos Blondie surge "Heart of Glass", uma coleção com referências nos estilos pop/rock dos anos 70. A silhueta varia entre o crop/ longo e o skinny/XL, em materiais que contrastam entre o fluido e o estruturado onde são exploradas diferentes texturas. Detalhes como as riscas e as aplicações metálicas surgem em evidência ou em pequenos pormenores. A paleta de cores tem como referência as obras da artista plástica dos anos 70, Gretchen Albrecht.