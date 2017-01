pub

A nova coleção do designer "Heart of Glass" é inspirada numa campanha que assume o conceito Disco inspirado na década de 70.

Um mood encenado, com uma estética que remete para um período passado e celebra o estilo de Debbie Harry dos Blondie, mas ilustra uma coleção de tendências atuais, através de uma abordagem contemporânea. O ambiente de discoteca, de espetáculo, com focos de luz, fundo vermelho, neons e fumo, transmitem uma energia forte e eletrizante.

Os looks vibrantes em vermelho, azul, dourado e prateado, foram uma escolha objetiva para este conceito, de uma coleção repleta de cores vivas que incluem coral, rosa, verde, branco e preto. Os brilhos, as lantejoulas e os vinis foram escolhidos para reforçar o imaginário da campanha.