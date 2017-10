A partir de hoje já é possível comprar peças Luís Carvalho sem sair de casa. A loja online, que é lançada no seguimento do site da marca, vem possibilitar a compra das coleções do designer de forma rápida e cómoda, a partir de qualquer ponto do mundo.

A seleção disponível, que neste momento consiste na nova coleção da marca para o outono/inverno de 2018, oferece portes gratuitos para países como Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, Reino Unido, Áustria e Estados Unidos da América.

Luís Carvalho fundou a marca em Vizela, em 2014, e tem aumentado os seus pontos de venda desde então. As suas peças estão à venda nas lojas THE FEETING ROOM, em Lisboa, e no Porto, na plataforma MINTY Square, e agora numa loja online própria, com intenções de expansão para novos mercados.