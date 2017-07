Depois de ter desfilado em Milão, durante a semana de moda masculina, para a dupla de criadores italianos, Luís Borges foi agora convidado para ser a cara de uma das campanhas da marca para o verão de 2017. O modelo, de 29 anos, continua a ser um dos portugueses mais requisitados para os desfiles e campanhas de várias marcas, da Dolce & Gabbana à Tommy Hilfiger.

A marca de Domenico Dolce e Stefano Gabbana tem apostado cada vez mais no poder do digital, convidando influenciadores digitais para as suas passerelles e campanhas.