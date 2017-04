pub

Ligada ao mundo das artes desde sempre, nos últimos anos a Louis Vuitton tem realizado colaborações inéditas com artistas como Takashi Murakami, Richard Prince, Yayoi Kusama, Stephen Sprouse, Cindy Sherman, James Turrell, Olafur Eliasson ou Daniel Buren – sempre com o objetivo de levar a arte para perto do público, não só nas coleções como também nos desfiles. Este vínculo artístico culminou na abertura do museu Fundação Louis Vuitton em Paris, em 2014, desenhado por Frank Gehry. Agora, e nesta primavera/verão, a arte chega de novo à casa francesa pela mão do nova-iorquino Jeff Koons com a coleção "Masters".

Desafiado a desenhar uma linha de carteiras e acessórios, que será lançada a 28 de abril, Koons inspirou-se numa das suas grandes referências enquanto pintor, a obra "Gazing Ball", uma série de reproduções pintadas à mão de obras dos Antigos Mestres: Leonardo Da Vinci, Titian, Rubens, Fragonard e Van Gogh. Estas referências, para sempre ligadas à história da arte ocidental, foram transportadas para as icónicas carteiras da Louis Vuitton, Speedy, Keepall e Neverfull. Koons também reconfigurou o famoso monograma da Louis Vuitton com as suas iniciais (e fez história, ao ser o primeiro artista a poder fazê-lo). Para além da assinatura do artista, evidenciada na chapa metálica na parte exterior das carteiras, todas as peças têm uma etiqueta em forma do famoso coelho, o "Infatable Rabbit" do artista.





Veja o teaser, abaixo.