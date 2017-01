pub

A nova coleção de Primavera/Verão da Louis Vuitton inspira-se na cidade de Paris. O fabuloso epicentro de elegância desta cidade, onde covergem todos os conceitos de moda, torna-se agora no coração desta nova coleção.

Sugestionada pela mulher parisiense, esta coleção pretende dar o sonho de triunfo em cada movimento de um fato de alfaitaria, deslumbrar num sedutor arco-íris de píton, adornado com um toque de "Epi flame" e bordado em "caviar lace". São amantes da complexidade intelectual e envergam t-shirts com referências às cabeças dos faunos do séc. XVIII.