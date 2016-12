pub

Os anos 80 voltaram às passerelles de Paris, desta vez reinterpretados por Louis Vuitton. As propostas para a próxima estação quente não fogem às linhas gerais da marca: elegantes, fortes, femininas.



O destaque vai para as fantásticas carteiras. Destacam-se ainda os vestidos drapeados, os blazers assimétricos, as calças plissadas e os muitos (muitos!) pormenores que marcaram a diferença na coleção.



Conheça-a na galeria.