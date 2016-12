pub

Conquistado pelo universo das viagens, Nicolas Ghesquière inspirou-se nas antigas etiquetas dos hotéis para desenvolver uma nova colecção de carteiras, acessórios e malas de viagem. As etiquetas dos míticos hotéis simbolizavam a arte de viajar com estilo, assim como o espírito cosmopolita dos seus proprietários.

No início do século XX, durante a era dos sumptuosos hotéis de luxo, a clientela, ávida de novas experiências, apanhava comboios e barcos transcontinentais para visitar as grandes capitais do mundo: Nova Iorque, Paris, Londres, Xangai e Tóquio. Os viajantes coleccionavam durante as suas viagens etiquetas insígnia dos hotéis, para utilizá-las depois como elemento decorativo nas suas malas Louis Vuitton. Era costume as iniciais dos proprietários adornarem discretamente os seus baús, relembrando o desenho do brasão de família.

Nicolas Ghesquière evocou, mais uma vez, a histórica tradição Louis Vuitton para reinterpretar a icónica tela da Maison na colecção Monogram World Tour, criando uma ampla linha de marroquinaria que inclui peças tão reconhecidas e emblemáticas como as carteiras Alma, Neverfull e Speedy; novos clássicos como a mochila "Palm Springs" ou o mini baú "Petite Malle"; artigos de viagem como o trolley Pegase, o saco de fim-de-semana Keepall ou peças de pequena marroquinaria como necessaires ou porta-moedas.