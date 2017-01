pub

"Friends and Heroes", assim se chama a coleção masculina para o próximo inverno 2017 que a Louis Vuitton apresentou em Paris no passado dia 19 de janeiro. Mas a noticia não fica por aqui. A Louis Vuitton juntou-se à Supreme para uma parceria que se revelou um sucesso imediato. A Supreme é uma marca americana de vestuário que nasceu em 1994 na Baixa de Manhattan, inserida na cultura do skateboarding, e tornou-se mesmo um símbolo de Nova Iorque.





A parceria com a marca francesa consiste numa coleção cápsula com roupa, acessórios e joias que foi envolvida na coleção de outono/inverno 2017 e apresentada no desfile. Algumas das peças desta parceria são bem reconhecíveis pela utilização do logo da Supreme, o nome em letras brancas sobre fundo vermelho. Além disso selecionamos algumas delas na nossa galeria de imagens.