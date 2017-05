Tradição e modernidade fundem-se na apresentação da nova coleção da maison francesa no Japão.

O desfile de apresentação das novas criações da Louis Vuitton para o próximo ano teve lugar no Museu Miho, em Quioto, no Japão. A principal inspiração residiu na obra do designer japonês Kansai Yamamoto.









Nicholas Ghesquière (diretor criativo da marca) criou uma ponte entre o passado e o presente, juntando os cortes urbanos e futuristas aos materiais simples e naturais.

Os looks levam-nos até à influência samurai, aos quimonos, aos vestidos tradicionais nipónicos e ao imaginário cinematográfico de Akira Kurosawa.





Também a maquilhagem e os cabelos vão ao encontro da essência milenar da cultura japonesa.