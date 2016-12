As imagens da campanha foram realizadas no Museu de Arte Contemporânea em Niterói e na praia, uma paisagem espectacular do espaço modernista captada pelo fotógrafo Patrick Demarchelier.

A campanha de Cruise chega a um novo território. Na sequência da viagem a Palm Springs, a Louis Vuitton segue com os seus baús para o Rio de Janeiro. Esta localização surge após o desfile de apresentação da colecção Cruise 2017, que aconteceu no mesmo local, em Maio passado, no exclusivo Museu de Arte Contemporânea em Niterói (MAC). Um verdadeiro marco a nível de construção no Brasil, projectado pelo célebre arquitecto brasileiro Óscar Niemeyer.

A busca pela liberdade e a aventura do outro lado do mundo traduzem-se no espírito da viagem Louis Vuitton. Aqui, a atriz Alicia Vikander, que protagoniza a campanha, encarna a mulher Louis Vuitton e surge acompanhada pelas emblemáticas carteiras Twist e Capucines. Um novo sinal de elegância discreta, a Capucines encarna o savoir-faire da Maison e a Twist surge como um clássico moderno desenhado por Nicolas Ghesquière.