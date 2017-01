pub

Desde o início que a marca coloca em primeiro lugar o desejo de partilha e a alegria do afeto. Isto é, a realização de dar aos outros, ou até a si mesmo. Esta experiência de partilha ganha uma nova vida com a coleção "Gifting". C omposta por trinta peças chave que encarnam a excelência dos ateliers da Louis Vuitton em diferentes três categorias.





A nova colecção "Gifting" está disponível nas lojas Louis Vuitton de todo o mundo. A arte de oferecer baseia-se na escolha do presente ideal para cada desejo e ocasião, e completa uma maravilhosa lista de tradições que captam o espírito Louis Vuitton.