A Louis Vuitton juntou-se mais uma vez à UNICEF e criou um conjunto de pulseiras coloridas com a nova versão do Silver Lockit, o cadeado de prata solidário. Os fundos recolhidos vão ajudar as crianças sírias a enfrentar a crise humanitária que continua a afetar o mundo. O apoio da UNICEF para as crianças vai incluir fornecimento de água potável e serviços de saneamento, cuidados de saúde e nutrição, apoio monetário para as famílias e distribuição de roupa e cobertores durante o inverno.

O conflito sírio tornou-se a maior crise de refugiados desde a II Guerra Mundial. Na Síria, cerca de 6 milhões de crianças precisam de assistência e mais de 2,5 milhões vivem refugiadas na fronteira síria. Esta iniciativa da Louis Vuitton e da UNICEF pretende apoiar mais de 9 milhões de crianças na Síria e países vizinhos com os fundos conseguidos através da venda do Silver Lockit.

A Louis Vuitton lançou pela primeira vez em 2016 o cadeado de prata solidário e a sua venda permitiu angariar mais de 2,5 milhões de dólares, que serviram para o mesmo fim da iniciativa deste ano, ou seja, ajudar as crianças e famílias afetadas pelo conflito sírio.

O Silver Lockit foi inspirado na criação de Georges Vuitton, em 1890, e é um símbolo de proteção. Está disponível em pulseiras de cinco cores (amarelo, roxo, rosa, azul-turquesa ou preto) e está à venda por 250 dólares, dos quais 100 serão doados à UNICEF. O lançamento está previsto para hoje, dia 14 de setembro, em www.louisvuitton.com e em mais de 200 lojas Louis Vuitton em todo o mundo, a partir do dia 15 de setembro.