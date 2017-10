Para esta nova coleção-cápsula, o designer francês contou com a colaboração da atriz Gwyneth Paltrow, que tem a sua própria marca de lifestyle, Goop.

Em conversa com o site da Vogue britânica, Gwyneth revelou que a Goop sempre se focou em peças intemporais de qualidade e que trabalhar com um amigo próximo como Louboutin resultou nisso mesmo: "Foi uma honra trabalhar com o Christian e com toda a sua equipa para desenhar uma coleção composta por clássicos para o outono: peças em que vale a pena investir, que serão usadas pelas crianças da família durante anos."

A coleção estará disponível em Goop.com a partir de 16 de novembro.