pub

Pode encontrar tanto a coleção de senhora como a de homem de looks paras as festas que se aproximam. Deve estar confortável e elegante. As cores são básicas e elegantes, que pode conjugar com um acessório de qualquer cor que queira colocar para completar o seu look festivo. Preto, cinzento e vermelho. Cores que convivem em harmonia entre si.

Sugerimos looks mais confortáveis e práticos que sejam adequados à época festiva que se faz sentir. Os padrões de estilo étnico das malhas são uma das tendências que abrange ambas as coleções. Para tornar o look divertido, aposte em t-shirts ou camisas com estampados dedicadas à época natalícia.

Pode encontrar todas as peças abaixo no site de moda do Jumbo.