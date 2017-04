Desenhada pelo pintor, escritor e músico Julien Calot, a coleção de lenços da Longchamp para o verão comemora a alegria e as histórias inesquecíveis que esta estação traz. "Idealizei estes lenços de seda como se fossem pinturas. É preciso contar uma história", revela Calot, em comunicado de imprensa. O artista desenhou a coleção de lenços exclusivamente para a Longchamp para comemorar a alegria dos momentos de verão, a despreocupação das férias, as cores vívidas e as luzes brilhantes – e cada lenço conta uma história.

Nascido em La Rochelle (França), Julien Calot adora o mar e o surf, sendo um aventureiro ávido. O seu entusiamo pela vida brilha através de exuberantes obras de arte repletas de energia. E é a partir desse mesmo imaginário que Calot cria um mundo lírico influenciado pela figuração livre, pintura moderna, arte tribal e cultura do surf: curvas acentuadas, formas básicas, cores vivas, contornos de corpos e rostos são apenas alguns dos motivos evidentes nesta coleção. Estampadas nos lenços surgem figuras com pontos pequenos coloridos, formas e padrões que dão vida e movimento a cada uma das peças.

O modelo La Ville dans la Nuit, por exemplo, conta uma história sobre o cair da noite. "Eventualmente, a noite cai. O céu acende-se e, debaixo das estrelas, retomamos silenciosamente à cidade iluminada. A brisa é leve, o ar doce. Uma imensidade de luzes e constelações. É hora de comemorar e sonhar."